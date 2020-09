Bo Xiaomi w ten sposób buduje zupełnie coś innego – rozpoznawalność marki. Już teraz dosyć popularna jest sytuacja, w której osoby, które nie są technologicznymi geekami, kojarzą markę Xiaomi lepiej niż inne, chociażby przez memy które wypływają co jakiś czas w sieci. I teraz, jeżeli taka osoba ma wybrać wagę łazienkową, to wszystkie badania socjologiczne wskazują, że będzie skłonna postawić na markę którą zna. Jest to ten sam model biznesowy, który przyczynił się do sukcesu Samsunga lata temu, gdy ludzie mieli do tej marki bardzo duże zaufanie nie tylko w sferze telefonów, ale ogólnie pojętego AGD. Do dziś w moim domu rodzinnym jest pralka, mikrofala i laptop Samsunga, ponieważ mój ojciec nie chciał nawet słyszeć o żadnej innej marce.

Chińczycy robią teraz to samo, a zachód zaspał

Nie ma teraz firmy, która dogoniłaby pod kątem „ekosystemu” Xiaomi czy Huawei. Apple i Samsung mają swoje, ale nie są one tak rozbudowane. Gdzie są marki takie, jak Motorola, Nokia, HTC, LG, Sony? Oczywiście, każda z tych firm ma także inne działy produkcyjne – LG telewizory, Sony aparaty i konsole etc., ale dziś mówimy konkretnie o ekosystemie gadżetów najbliższych konsumentowi. A tutaj, póki co, nie widać dla chińczyków konkurencji. Wystarczy spojrzeć na dowolną premierą firmy z tamtego rejonu i porównać ją z premierami firm z innych krajów. Widać tu dużą przepaść, która z czasem będzie coraz mocniej działała na korzyść firm, które podjęły taką strategię. Obecnie bowiem widzimy, że Xiaomi chciałoby, żeby z ich produktów korzystał każdy. Jednak dwucyfrowe wzrosty w końcu doprowadzą ich na szczyt, jeżeli chodzi o bycie producentem telefonów. I wtedy, mając już ugruntowaną pozycję jako lider, powoli będą mogli zacząć dodawać funkcje, dzięki którym te urządzenia zaczną współpracować lepiej ze sobą niż z jakimikolwiek innymi produktami.