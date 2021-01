Xiaomi będzie miało najszybsze bezprzewodowe ładowanie

Mam wrażenie, że niektórzy producenci smartfonów nieźle przysnęli z prędkościami ładowania (nawet tego przewodowego – 25 watów na kablu w najnowszym Samsungu Galaxy S21 Ultra na nikim nie robi wrażenia) i zostali dawno prześcignięci przez chińską konkurencję. Ta jednak nie skupia się wyłącznie na przewodowych ładowarkach, ale robi małe rewolucje również z indukcyjnym przekazywaniem energii smartfonowi.

Dotychczas najszybsze bezprzewodowe ładowanie oferował Huawei, dając w swoim Mate 40 50 watów. Wyprzedziło go jednak Oppo prezentując indukcję 65 watową. Xiaomi może nie ma w rękawie asa, który znacząco zdeklasuje konkurencję, ale ostatecznie wygląda na to, że będzie miał jednak najszybsze bezprzewodowe ładowanie. Ma bowiem zaoferować 67 watów.

Skąd takie informacje? Jeden z członków XDA pogrzebał głęboko w chińskiej becie kodu MIUI 12.5 i odnalazł tam informacje o „wireless strong charge 67w” i wygląda na to, że dotyczą one dwóch nadchodzących urządzeń od Xiaomi. Sprzęt miałby posiadać Snapdragona 888, znaleziono również logo szybkiego 67 Watowego bezprzewodowego ładowania – 67W MAX. Nie wiadomo na razie który smartfon Xiaomi otrzyma tak szybkie ładowanie indukcyjne, spekuluje się jednak, że może być to Mi 11 Pro. Mam nadzieję, że nie chodzi tylko o bycie najszybszymi, ale firma przyłożyła się również do bezpieczeństwa – zarówno smartfona, baterii, jak i naszego.

Dla mnie są to wartości bardzo abstrakcyjne. Sam od jakiegoś czasu używam regularnie już tylko indukcji, ale z trzech ładowarek najszybsza to Green Cell GC AirJuice 15W, przy czym mój iPhone 11 ma ograniczenie bezprzewodowego ładowania do 7,5 wata. A to prawie 60 watów mniej niż zapowiadane ładowanie od Xiaomi.

