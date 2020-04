Androidowcy uważajcie na trojan, którego „nie da się usunąć”

Zobacz też: Google prosi o pomoc. Android ma zbyt duży problem z malware

xHelper: malware na Androida, którego usunięcie jest baaaardzo trudne

Na starcie zaznaczę, że (prawdopodobnie) tak długo jak korzystacie wyłącznie z aplikacji pobieranych w sklepie Google Play, raczej nie macie powodów do obaw. Co więcej — zagrożone są urządzenia chińskich producentów z Androidem 6 i 7. Ale trzeba pamiętać, że Android to nie tylko największy sklepik od Google, ale też dziesiątki mniejszych inicjatyw i opcja samodzielnej instalacji oprogramowania z plików *.apk, zaś użytkownicy nie korzystają tylko z najnowszych flagowców Samsunga. Wspomniane malware często jest dystrybuowane przez te mniejsze sklepiki i ukrywa się pod postacią popularnych tam narzędzi do czyszczenia telefonu, celem poprawienia jego wydajności. I jak wiele aplikacji — nie robi tego. Ale ma inne specjalne właściwości. Pobiera trojana, który zbiera informacje o naszym urządzeniu. Co więcej: ten instaluje kolejnego trojana („dropper”). Ten drugi zaś pobiera kod, który pozwala mu na dostęp do roota naszego urządzenia. A tutaj, jak wiadomo, hulaj dusza — piekła nie ma. Przestępcy mogą zrobić co im się tylko podoba, a w większości przypadków użytkownik się nawet nie zorientuje co się dzieje.