Nie ma zgody, nie ma wideo. Popularny serwis dla dorosłych zmuszony do usunięcia amatorskich nagrań

Pornografia od lat jest internetowym biznesem numer jeden. W ostatnich latach byliśmy świadkami ogromnych zmian które zaszły w temacie. Już nie tylko profesjonaliści, ale też amatorzy przykuwają coraz większą uwagę. Nie grupy filmowe — a entuzjaści zbliżeń i ekshibicjonizmu zarabiają na swojej twórczości. A serwisy pozwalające wykupić dostęp do tworzonych przez nich materiałów mają sie lepiej niż kiedykolwiek.

Spora w tym zasługa nowoczesnych technologii. Smartfony, tablety, relatywnie tanie aparaty fotograficzne i lampy — wszystko to jest na wyciągnięcie ręki dla "zwykłego" Kowalskiego czy Smitha — i przy odrobinie researchu można tworzyć content rozmaitej maści. Także ten intymny. To jednak miecz obosieczny - bo często materiały takie wykorzystywane są także w formie szantażu czy publikowane po złości w ramach tzw. "revenge porn". I z myślą o tym by nikomu nie szkodzić, do zmian w prawie zmuszony został przez holenderski sąd popularny serwis z pornografią.

Serwis z pornografią zmuszony do usunięcia amatorskich nagrań, jeśli nie mają zgody od osób w nich występujących

xHamster — bo to o niej właśnie mowa — to jedna z największych stron internetowych oferujących treści dla dorosłych, na której można znaleźć setki tysięcy filmów porno i zdjęć, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Wszyscy prywatni użytkownicy przed zamieszczeniem tam jakichkolwiek treści, muszą zostać zweryfikowani. Serwis został założony w 2007 roku i od tego czasu zdobył miliony użytkowników na całym świecie.

Ale właśnie — w marcu tego roku został on zobowiązany przez sąd w Amsterdamie do usunięcia wszystkich amatorskich nagrań, na których widoczne są osoby rozpoznawalne, które nie wyraziły na to zgody. Decyzja ta wynika z naruszenia europejskich przepisów o prywatności i była sprzeczna z poprzednim wyrokiem sądu w Amsterdamie, wymagającym od stron porno uzyskania zgody od wszystkich rozpoznawalnych osób przed publikacją filmów amatorskich.

Jest to zwycięstwo dla praw i prywatności ofiar, których nagie wizerunki zostały opublikowane bez wyraźnej zgody — w komentarzu dla ArsTechnica mówią przedstawiciele Expertise Bureau for Online Child Abuse

Ma to być efekt wysłanej przez Expertise Bureau for Online Child Abuse (EOKM) skargi, w świetle której zidentyfikowano 10 filmów, na których xHamster nie był w stanie potwierdzić, że uzyskał zgodę od występujących w nich osób. Sąd uznał, że ta praktyka narusza europejskie przepisy o prywatności i stoi w sprzeczności z wcześniejszym wyrokiem sądu w Amsterdamie, który nakazywał stronom z treściami dla dorosłych uzyskanie zgody od wszystkich występujących osób, zanim opublikują amatorskie filmy. xHamster ma trzy tygodnie na usunięcie wszystkich materiałów opublikowanych bez zgody lub grozi mu dotkliwa kara finansowa (aż do 32 tys. dolarów dziennie za każde wideo, które nie powinno tam było trafić).

Wszystkie wskazane przez EOKM materiały zniknęły już z serwisu — a obsługa xHamster za pośrednictwem dostarczonych narzędzi sprawdza, czy inne filmy nie naruszają prawa. W razie ich odnalezienia, zobowiązują się do ich natychmiastowego usunięcia. Jednak zaznacza ona, że filmy te dodane zostały w latach 2017-2020, czyli jeszcze przed zmianami w prawie i wcześniejszych wyrokach sądów.

Zmiany i obowiązki nakładane na serwisy z treściami dla dorosłych nie są niczym specjalnie nowym. Po ustanowieniu nowych praw, z serwisów z treściami dla dorosłych zniknęły tysiące materiałów, których administracja nie była pewna. Pornhub w 2020 roku skasował ich nawet kilka milionów (!), zaprowadzając porządek w swoim katalogu.

