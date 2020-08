Dawno nie byłem tak rozczarowany zachowaniem Apple

Ze świecą szukać firmy równie pełnej skrajności co Apple. Z jednej strony: innowacyjna i z pomysłami. Z drugiej: dość konserwatywna i w pewnych aspektach dość... krótkowzroczna? Jeszcze w lipcu pojawiały się plotki na temat konsoli do gier od Apple , które sugerowały że gigant chce uszczknąć sobie co nieco także z tego tortu. Ale przecież Tim Cook już przy starcie subskrypcji Apple Arcade mówił, że iOS / iPadOS jest największą platformą do gier na świecie. Pewnie można by z tym dyskutować, ale prawdą jest, że Apple dość poważnie podchodzi do tematu gier wideo. A ostatnie "zablokowanie" aplikacji xCloud od Microsoftu jest tego doskonałym przykładem.