Xbox Series X skąpany w dymie. Płonąca konsola czy fake news?

Różnica to taka, że był on przed konsolą, a nie „w” konsoli. Naturalnie takie materiały nie mogły przejść bez echa: były dyskusje na Twitterze i forum Reddit. Wielu nie wierzyło że to faktycznie wada konsoli, bo wyglądała zbyt efekciarsko, a do tego autor wydawał się w ogóle nie przejmować kwestią własnego bezpieczeństwa, zamiast tego skupił się na kręceniu filmu. Jeżeli chcecie, to ekipa XboxStudio zademonstrowała jak „podpalić” swojego Xbox Series X. Wystarczy… e-papieros.

CANSADO de las FAKE NEWS. Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020

Nie potrzeba nawet rozbierać konsoli, nie trzeba wkładać do środka kulek dymnych ani kombinować. To prostsze niż myślicie. A czy jakieś pojedyncze sztuki które faktycznie nie działają się zdarzyły? Myślę, że tak — to tylko elektronika która jest produkowana masowo, zdarza się. Ważne, by obyło się bez wad fabrycznych pokroju RROD z Xboxa 360 czy YLOD z PlayStation 3.