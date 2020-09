Xbox Series X pozwoli na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy kilkoma grami

Wojna konsolowa rozpoczęła się na dobre. Wprawdzie nie znamy jeszcze wszystkich najważniejszych szczegółów sprzętów nowej generacji, a na część z nich być może będziemy musieli poczekać nawet do premiery, ale i tak wiemy już sporo. Znamy już datę premiery Xboxa Series X oraz jego cenę, znamy też datę premiery i cenę PlayStation 5. Od tej chwili producenccy giganci będą prześcigając się w zabiegach marketingowych, aby na ostatniej prostej jak najmocniej nakręcić fanów na swój projekt. Zwycięstwa w listopadzie pragną oczywiście obie strony.

Jak szybko przełączymy się między grami w Xbox Series X

Microsoft zaprezentował krótki materiał, który pokazuje, jak szybko gracze będą mogli przełączać się pomiędzy grami. Całość zajmuje tylko kilka sekund i pozwala na bardzo dynamiczną zabawę. Oczywiście to nie pierwszy raz, gdy firma chwali się tą opcją, jednak dopiero teraz otrzymaliśmy okazję zobaczenia jej w akcji. Na materiale widzimy, że przy przełączaniu się nie dochodzi do wyłączenia, zapisania i uruchamiania tytułów od nowa. Wygląda to bardziej jak zapauzowanie produkcji, aby w dowolnym momencie szybko wrócić dokładnie do tego momentu, w którym porzuciliśmy tytuł dla innego. Brak obowiązku gapienia się na długie loading screeny na pewno przypadnie do gustu wielu graczom. Ciekawy jest też fakt, że Xbox Series X jest w stanie panować w ten sposób nad kilkoma produkcjami, nie tylko dwiema.

Od dzisiaj – 17 września br. – w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt i Empik można nabyć 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass na PC, która umożliwia dostęp do grania w ponad 100 wysokiej jakości gier. Ponadto, w ramach XGP na PC użytkownicy będą mogli wkrótce skorzystać z usługi EA Play, która zapewnia jeszcze więcej świetnych tytułów od Electronic Arts. Wystarczy komputer z systemem Windows 10 i dedykowana aplikacja Xbox, aby móc wejść w świat swoich ulubionych gier i cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Na graczy czeka obszerna biblioteka ponad 100 tytułów stworzonych z myślą o PC, jak i możliwość zagrania w zupełnie nowe gry z Xbox Game Studios w dniu ich uruchomienia. Po zakupie Xbox Game Pass na PC otrzymujemy dostęp do ekskluzywnych zniżek oraz ofert na wyłączność. Kod można wykorzystać w dowolnym momencie – nie posiada on ograniczenia daty przydatności. Xbox Game Pass na PC w formacie 3 miesięcznego dostępu można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz Empik.