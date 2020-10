Xbox ma niechlubną przeszłość jeśli chodzi o problemy techniczne związane z przegrzewaniem się. Na pewno pamiętacie – ale jeśli nie pamiętacie, to słyszeliście o Red Ring of Death, czyli nieprzyjemnym wyroku dla Xboksa 360. Kolejne odsłony (w tym mój Falcon) nie miał już tego problemu, a Microsoft dołożył wszelkich starań by nie dopuścić do przegrzewania się Xbox One X. Skutecznie – niestety wygląda na to, że może mieć problem z Xbox Series X.

Xbox Series X został tak zaprojektowany żeby tworzyć mocny strumień ciepła wydobywającego się z kratek wentylacyjnych, to oczywiście wiąże się z odprowadzaniem ciepła z obciążonych obliczeniami podzespołów. I konsola chwalona jest za cichą pracę, co na pewno ucieszyło niejedną osobę czekającą na nowy sprzęt Microsoftu.

Series X jest gorący, naprawdę gorący! Nie hałasuje, ale cholera – jest naprawdę gorący! Konsola emituje ciepło jak szalona, prawie jak szyb kominkowy. Da się nim ogrzać mieszkanie.

– powiedział jeden z wczesnych testerów sprzętu.

Co dziwne, nie chodzi wcale o obciążenie konsoli nowymi grami, ale o tytuły wstecznie kompatybilne i poruszanie się po menu. Aż strach pomyśleć, co będzie dziać się z konsolą kiedy uruchomi się na nich nowe, nextgenowe produkcje.

Szalone jest to, że sprzęt grzeje się nawet w trybie stand-by.

Xbox Series X posiada tylko jeden duży wentylator, który Microsoft określił jako bardzo cichy. Ciekawa sprawa – może to wada tego jednego testowego egzemplarza albo domena pierwszych testówek i problem nie będzie występował w sklepowych egzemplarzach. Warto jednak trzymać rękę na pulsie, bo może się okazać, że Xbox Series X zastąpi nam w tym roku farelki. Oby tylko odprowadzał ciepło odpowiednio szybko z obudowy, bo inaczej ciemno widzę żywotność podzespołów. Może więc wcale ten ogromny rozmiar obudowy PlayStation 5 nie jest wcale takim złym pomysłem?

