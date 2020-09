Microsoft nie potrafi nazywać swoich konsol

I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Prześledźmy jak to wyglądało:

Xbox

Xbox 360

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Xbos Series X

Xbox Series S

Pierwszą rzeczą, jakiej kompletnie nie rozumiem to różnice w nazewnictwie poszczególnych generacji. Nigdy też nie wiedziałem po co Xbox 360 miał to 360 w nazwie, wystarczyło przecież dodać 2. Ale ok, tylko potem konsekwentnie trzeba było dać Xbox 720, a zdecydowano się na Xbox One, co już w trakcie premiery mieszało się ludziom z pierwszym Xboksem. Dopiski X oraz S też nie mają moim zdaniem większego sensu z uwagi na to, że „S” kojarzy się ludziom z czymś „super”, „S”-ki pojawiają się też przecież przy oznaczeniach mocniejszych, usportowionych wersji seryjnie produkowanych cywilnych samochodów. No i skoro był ten Xbox One, to trzeba było zrobić Xbox Two, ale tu też nie zdecydowano się na konsekwencję. No i teraz zobaczcie – Xbox One X, Xbox Series X. Xbox One S, Xbox Series S. Współczuję pracownikom elektromarketów, którzy będą musieli tłumaczyć ludziom, która konsola jest nowa. A wystarczyło przecież dodać cyfry, jak robi to PlayStation. Tam nikt nie ma wątpliwości. 1, 2, 3, 4, 5 – Sony rozsądnie nazywa również pozostałe konsole w obrębie jednej generacji – Slim i Pro.

Ja doskonale rozumiem, że są wśród nas zapaleńcy, którzy z samego rana zrobili zamówienia przedpremierowe na nowe konsole Microsoftu, śledzą wszystkie doniesienia, doskonale wiedzą jak prezentuje się nazewnictwo sprzętów amerykańskiej firmy. Ale pamiętajcie, że tacy zapaleńcy to mniejszość i większość klientów chce po prostu nowy sprzęt, nie śledzi doniesień – więc zwyczajnie pogubi się w tych Xboksach nie wiedząc co ma w zasadzie kupić. Jeszcze zerknie na stronę sklepu gdzie przy niektórych nazwach zobaczy datę dostawy w listopadzie, więc wybierze konsolę, która jest dostępna od ręki nie zastanawiając się za bardzo czy na pewno kupuje dobrą. No bo i tu, i tam jest X – i tu, i tam jest S.

Nazwa konsoli ma oczywiście niewielkie znaczenie jeśli porównać ją z grami, usługami abonamentowymi czy nawet mocą sprzętu. Ale to niestety ona jest kluczowa podczas zakupów, szczególnie wśród „casuali”, którzy nie interesują się rynkiem gier. Jak mają ogarnąć temat osoby, które chcą kupić komuś nową konsolę na prezent? Wiedzą, że nowego Xboksa z dopiskiem X – wchodzą na stronę sklepu i możliwe, że skończą w koszyku z tym tańszym, bo jak to mówią – cena czyni cuda.

Nie życzę nikomu pomyłek, ale jednocześnie zachodzę w głowę kto w Microsoft wpadł na tak głupi pomysł stwierdzając, że Xbox Series X i Xbox Series S to dobre nazwy dla nowych konsol.