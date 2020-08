Plany Microsoftu na wprowadzenie na rynek dwóch konsol w ramach nowej generacji znamy od pewnego czasu. Sugerowały to nazwy kodowe (Lockhart i Dante) znajdujące się w dokumentacji firmy. Co ciekawe, zestaw deweloperski Xbox Series X posiadał specjalny tryb, który pozwalał na przełączenie go w tryb działania drugiej konsoli.

Tyle powodów by wybrać Xboxa, a na premierę i tak wezmę PlayStation 5

Xbox Series X vs. Xbox Series S

Specyfikacja Xbox Series S nie będzie znacząco różnić się od Xbox Series X: na pokładzie znajdzie się ten sam procesor 7 nm AMD Zen 2 CPU i wspierany będzie przez 7,5 GB pamięci RAM, a moc układu graficznego wyniesie 4 teraflopy. Poprzednim razem Microsoft wprowadził na rynek najpierw odchudzonego Xboksa One S, by dopiero później pokazać światu mocniejszego Xbox One X. Tym razem kolejność została odwrócona i rola Xbox Series S będzie nieco inna ze względu na prawdopodobny równoczesny start sprzedaży konsol i program Xbox All Access, gdzie nawet konsole Microsoftu są oferowane w ramach abonamentu.