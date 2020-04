Xbox Series X: jeżeli ta cena się potwierdzi, to nie będzie powodów do płaczu

Cena Xbox Series X to 2500 złotych? Myślę, że byłaby ona dla wielu do zaakceptowania

2500 złotych — tyle według informacji podanych redakcji ŁG obecnie kosztować miałby Xbox Series X. Dużo to czy mało? Myślę, że… akceptowalnie. Daleki jestem od twierdzenia, że to niewiele — i choć Xbox Series X zapowiada się na naprawdę fajny sprzęt z dużych możliwościach, to jednak dla większości użytkowników nie będzie to kwota, która zniknie im z portfela niezauważona. Z drugiej jednak strony: biorąc pod uwagę fakt że będzie to sprzęt na pięć-siedem lat zabawy, nie ma specjalnych powodów do płaczu. A gdy porównamy go do średniej klasy (a, tym bardziej, wysokiej klasy) PC — to już w ogóle.

Warto pamiętać, że to wciąż plotki i żadne oficjalne informacje. Poprosiliśmy polski oddział Microsoftu o komentarz w tej sprawie — gdy tylko nadejdzie odpowiedź, zaktualizuję wpis. A póki co pytanie do Was: ile jesteście w stanie zapłacić za konsolę nadchodzącej generacji? Moją granicą, jak już kiedyś wspominałem, są 3000 złotych — i mam cichą nadzieję, że ani PlayStation 5 ani Xbox Series X jej nie przebiją.

Z drugiej strony — wciąż sytuacja wygląda dużo lepiej, niż przed laty, gdy jesienią 2000 roku debiutowała w polskich sklepach konsola PlayStation 2. O ile mnie pamięć nie myli, wyceniona ona została na 2699 złotych, kiedy stawka minimalna brutto obowiązująca wówczas w Polsce wynosiła… 700 złotych.