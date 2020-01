Nie widzę powodów by kupić nowego Xboxa na premierę. Konsola nie będzie mieć żadnych gier startowych na wyłączność

Xbox Play Anywhere: nowy Xbox to jeden z elementów całej układanki

Microsoft stawia na cały ekosystem i udostępnianie gier na wszystkie swoje platformy jednocześnie, tj. konsolę Xbox (obecnej i przyszłej generacji) oraz system Windows. I według Matta Booty’ego stojącego na czele Microsoft Studios, gry wydawane przez najbliższy rok-dwa dostępne będą na wszystkich tych platformach. Rzecz jasna to nie jest tak, że takie wsparcie obowiązywać będzie wiecznie — ale póki będzie taka możliwość, tytuły od Microsoft Studios mają być dystrybuowane w ten sposób. Stąd… tak naprawdę jeżeli nie jesteście gadżeciarzami, to nie ma specjalnego ciśnienia by tej jesieni wydawać pieniądze na nowy sprzęt. Wygląda na to, że w nowe Halo Infinite czy Hellblade 2 zagrać będzie też można na Xbox One.

Z jednej strony: szacunek na wyciąganie ręki do klientów: wsteczna kompatybilność (zarówno gier jak i kontrolerów), mocny argument by nawet w 2020 kupić Xbox One. Z drugiej strony: jako posiadacz takowego na tę chwilę nie widzę żadnego wabika, by kupić nową konsolę Microsoftu, nawet jeżeli nie mam mocnego gamingowego PC. Na jakiś czas wystarczy mi X1 — i jestem przekonany że takich użytkowników jest znacznie więcej.

Źródło