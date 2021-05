Majowa aktualizacja Xbox Series X/S naprawia funkcję szybkiego wznawiania

Maj to nowa aktualizacja dla konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S. Jej główną zaletą jest ulepszenie/naprawienie funkcji szybkiego wznawiania (quick resume) czyli jednej z głównych różnic względem konkurencyjnej PlayStation 5. To bardzo fajna opcja, która pozwala niejako trzymać w tle aż 6 uruchomionych gier, a następnie przełączać się między nimi jak między uruchomionymi aplikacjami w smartfonie. Oszczędza to graczowi czas, który normalnie musiałby przeznaczyć na ponowne uruchomienie tytułu.

Aktualizacja przyspiesza czasy ładowania pomiędzy grami i eliminuje ewentualne zwiechy. Dodatkowo ulepszone oprogramowanie dużo jaśniej poinformuje gracza czy dana produkcja wspiera funkcję Quick Resume, nie jest ona bowiem dostępna we wszystkich grach. Dodatkowo w systemie będzie można zobaczyć specjalną grupę gier, w których zadziała funkcja szybkiego wznawiania.

To nie koniec zmian i nowości. Teraz będzie można puścić dźwięk z takich aplikacji jak Disney+ czy Apple TV bezpośrednio do zewnętrznego systemu audio omijając konsolę. Docenią to na pewno posiadacze systemów dźwiękowych, którzy narzekali, że przetworniki konsoli psują jakość dźwięku.

Wprowadzono również rozszerzoną kontrolę rodzicielską. Będzie można akceptować konkretne gry z trybami multiplayer na kontach dzieciaków oraz blokować ich funkcje w ustawieniach rodziny. Młodsi gracze będą mogli natomiast wysyłać prośby od ich odblokowanie.

Aplikacja na iOS oraz Androida dostała powiadomienia o tym, czy osoby z listy znajomych są online, Game Pass otrzymał odtwarzanie zwiastunów gier. To mniejsze zmiany, ale pewnie część graczy je doceni.

Są jakieś funkcje, których brakuje Wam w oprogramowaniu nowych konsol Microsoft i które chętnie byście przywitali w kolejnej aktualizacji?

