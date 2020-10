Xbox Series S: najmniejsza i najtańsza konsola nowej generacji. Co chcecie o niej wiedzieć?

Na tę chwilę mogę was zapewnić o tym, że konsola jest prze-ma-lut-ka! I patrząc na zdjęcia wiem, że nie oddają one tego, jak drobna to konstrukcja — nawet to porównanie z kontrolerem nie działa odpowiednio na wyobraźnię. Widziałem wcześniej podobne grafiki, znałem jej wymiary, ale po otwarciu pudełka i tak byłem szczerze zaskoczony :). Ogromnym plusem jest też to, że w przeciwieństwie do czarnego Series X — maluszek nie zbiera odcisków palców i dużo łatwiej utrzymać go w czystości. To z wrażeń na gorąco — teraz czekam na Wasze pytania do recenzji i idę grać, a co! :)