Twórcy największych hitów ze smartfonów ogłaszają partnerstwo z Xboksem

W ostatnich latach Microsoft wybrał się na zakupy i przyjął pod swoje skrzydła wiele studiów. Jedno z najgłośniejszych przejęć to ZeniMax Media, to jemu zawdzięczamy tak tłumną obecność produkcji Bethesdy w abonamencie Xbox Game Pass. Ale przecież oprócz tego kupili również inXile Entertainment, Obsidian Entertainment, NinjaTheory, Playground Games czy Undead Labs — i to wszystko w ostatnich 2-3 latach. Jako że ze względu na wielkość projektów i stopień ich skomplikowania obecnie gry tworzone są latami — na premiery przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać, ale prawdopodobnie będą to tytuły z najwyższej półki które pokażą na co stać konsole nowej generacji Microsoftu… no i, rzecz jasna, jak dobrze mogą wyglądać przy wypasionym PC. Bo skoro ekosystem – to na całego, dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że te gry trafią także na PC.