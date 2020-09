Pokaż, że jesteś najbardziej zaangażowanym graczem w Polsce i wygraj Xbox Series X

Zobacz też: Xbox Series X i Xbox Series S. Ruszyła przedsprzedaż konsol w Polsce!

Xbox Hall of Fame to projekt, którego celem jest uhonorowanie najbardziej zaangażowanych graczy Xbox One. Rywalizacja, która potrwa od 1 do 19 października wyłoni najlepszych graczy na świecie z podziałem na kraje, w których oficjalnie dostępny jest Xbox Live. Wiąże się to z konkursem, w którym do wygrania bedą atrakcyjne nagrody — w tym Xbox Series X. Co należy zrobić? Przede wszystkim musicie mieć ukończone 17 lat i zalogować się na stronie kampanii Xbox Hall of Fame akceptując regulamin. Laureaci Xbox Hall of Fame zostaną ogłoszeni 18 listopada, a nagrody zostaną rozdane w kilku kategoriach:

Gamerscore Legend : najwięcej punktów Gamerscore zdobytych od 2013 r. do dziś

: najwięcej punktów Gamerscore zdobytych od 2013 r. do dziś Zdobywca Osiągnięć : najwięcej osiągnięć zdobytych w historii

: najwięcej osiągnięć zdobytych w historii Władca Game Pass: największa liczba gier ukończonych na Xbox One

Microsoft nie zapomniał jednak o rywalizacji między graczami i przygotował kilka wyzwań czasowych:

Mistrz Gamerscore : najwięcej punktów Gamerscore zdobytych między 1 a 19 października br.

: najwięcej punktów Gamerscore zdobytych między 1 a 19 października br. Legendarny Kapitan Sea of Thieves : największa wartość Emissary Value podczas podróży Athena’s Fortune Emissary w okresie od 2 do 4 października br.

: największa wartość Emissary Value podczas podróży Athena’s Fortune Emissary w okresie od 2 do 4 października br. Forza Horizon 4 Okrążenie Hall of Fame : najszybsze okrążenie na torze Xbox Hall Of Fame Circuit w okresie od 1 do 11 października 2020 r.

: najszybsze okrążenie na torze Xbox Hall Of Fame Circuit w okresie od 1 do 11 października 2020 r. Zabójca Zombie State of Decay 2 : najszybciej wyczyszczona mapa „Plague Hearts” w terminie 16-18 października br.

: najszybciej wyczyszczona mapa „Plague Hearts” w terminie 16-18 października br. Pogromca osiągnięć: najwięcej osiągnieć odblokowanych w czasie trwania kampanii (1-19 października br.)

A co jest do wygrania? Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają nagrodę w postaci zestawu, na który składają się:

Konsola Xbox Series X

Roczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate

Bluza Hall of Fame

Statuetka okolicznościowa

Xbox Gall of Fame nagrodzi najbardziej zaangażowany graczy. Konsola Xbox Series X jest już w Polsce

Zapisać się na kartach historii to nie lada wyzwanie, ale warto wziąć udział w tej inicjatywie. Tym bardziej, że do zdobycia są ciekawe nagrody — w tym wspomniana konsola Xbox Series X. Na oficjalnym kanale Xbox Polska, w nowym odcinku Xbox XY macie możliwość zobaczenia jej w całej okazałości w dość niecodziennych okolicznościach. Ale nie będę zdradzał szczegółów i zapraszam do zapoznania się z materiałem wideo zamieszczonym powyżej. Śledźcie też YouTube — na kanale Xbox Polska już wkrótce pojawią się nowe materiały z konsolą!