Polska premiera w Xbox Game Pass i styczniowe nowości w usłudze

Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Dostępne są subskrypcje Game Pass, z których można korzystać na konsolach Xbox One i na komputerach PC. Subskrypcja planu Xbox Game Pass Ultimate działa na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold oraz daje dostęp do biblioteki gier EA Play.

Microsoft przedstawił listę gier, w jakie zagracie jeszcze w tym miesiącu. Tytułów jest kilka, w tym dwie premiery, kontynuacje klasyków i trzy produkcje z bardzo lubianej serii. Każdy gracz, niezależnie od preferowanej platformy, powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass w styczniu. Lista gier

28 stycznia, w ramach Xbox Game Pass na konsolach Xbox Series X|S oraz na komputerach PC zagracie w The Medium — najnowszą produkcję polskiego studia Bloober Team. Twórcy Layers of Fear, Observer i Blair Witch znów będą straszyć graczy, tym razem podwójnie — The Medium oferować będzie rozgrywkę w dwóch światach jednocześnie i to na jednym ekranie.

Tego samego dnia bibliotece pojawią się trzy odnowione części serii Yakuza. Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered i Yakuza 5 Remastered dostępne będą na konsolach, komputerach i na Androidzie w usłudze Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. 26 stycznia pojawi się inna nowość — Cyber Shadow. Retro-platformówka z elementami akcji nawiązująca do klasyków gatunku pokroju Ninja Gaiden.

Tydzień wcześniej — 21 stycznia do Xbox Game Pass zawitają Desperados III (konsole, komputery, Android), Donut County (konsole, komputery, Android), Outer Wilds (Android). Gracze pecetowi będą mogli od tego dnia zagrać w Control — tytuł, który w ostatnim czasie wywołał sporo zamieszania. Głównie za sprawą samych graczy, którym nie do końca podobał się fakt, że gra, którą niedawno kupili za pełną cenę, dostępna jest w ramach niskiego abonamentu.

Xbox Game Pass. Lista gier, które znikną z biblioteki

Nie da się ukryć, że już dawno Xbox Game Pass przyćmił gry z pakietu Games With Gold w ramach abonamentu Xbox Live Gold. Co prawda mówimy tu o rotacyjnym dodawaniu i usuwaniu gier z biblioteki bez możliwości dopisania ich do konta na stałe, ale macie pewność, że trafią do niej mocne hity, a nawet premiery, dzięki którym w ramach jednej, stosunkowo niewielkiej opłaty, macie możliwość zagrania w naprawdę mocne tytuły. A co w najbliższym czasie wypadnie z katalogu Xbox Game Pass? 29 stycznia 2021 r. znikną: