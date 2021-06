Łatwiejszego sposobu na odnajdywanie gier w Xbox Game Pass nie widziałem. Microsoft powinien się uczyć

A jest w czym wybierać. Bowiem wspomniany serwis pozwala nie tylko wybierać platformę i gatunek. Do dyspozycji użytkowników oddaje także kolekcję (EA Play, ostatnio dodane, wkrótce opuszczające usługę), bazującą na serwisie MetaCritic ocenę (zarówno krytyków, jak i użytkowników), czas potrzebny do ukończenia, data wydania, opcje (zarówno graficzne — z VRR, 120 fps, HDR10 czy 4K UHD; gameplayowe – dla pojedynczego gracza, online, z podzielonym ekranem itd.; jak i korzystające ze specjalnych opcji typu Smart Delivery, Xbox Play Anywhere). Tak naprawdę wystarczy że wiemy czego szukamy, a później to już raptem kilka wyborów – i wiemy, czy znajdziemy to w obecnej bibliotece Xbox Game Pass, czy jednak czas udać się na większe poszukiwania i… zakupy.

Z jednej strony – to absolutnie nic skomplikowanego. Rzekłbym nawet, że to rzecz zachwycająca swoim pomysłem i prostotą obsługi. Z drugiej jednak – dla wszystkich zagubionych w abonamentowej usłudze, którzy nie do końca wiedzą jaką z gier zainteresować się dalej, ma szansę ono okazać się dodatkiem na wagę złota. Ja szczególnie polecam uwadze kolekcję „Leaving soon” — bo chyba nic tak nie motywuje do szybkiego nadrabiania zaległości, jak właśnie ona. Patrząc jednak na to jak użyteczne i przydatne to narzędzie, dziwię się, że gigant z Redmond nie pomyślał o takich rozwiązaniach samodzielnie. Podobne opcje filtrowania w sklepiku (czy to na konsoli, czy w przeglądarce, czy nawet w aplikacji mobilnej) byłyby ogromnym ułatwieniem dla wszystkich. Zarówno abonentów Xbox Game Pass, jak i chętnych po prostu na cyfrowe zakupy — bo przecież nie trzeba by się było ograniczać!

Serwis dostępny jest pod adresem https://gamepassport.net/