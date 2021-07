Xbox królem hipokryzji. Nie pozwoli uruchomić niektórych gier z płyty bez połączenia z serwerem Microsoftu

Pełna zgoda — branża powinna o to zadbać, bo jak niedawno wspominałem — to przygnębiające, że w cyfrowym świecie tylko piractwo pozwoli zachować treści na lata. I niestety wszystko wskazuje na to, że naprawdę bez łamania się nie obejdzie, przynajmniej w przypadku gier bez DRM. Ale słowa Spencera brzmią jak jedna wielka hipokryzja w obliczu odkrycia Modern Vintage Gamera. Z jego obserwacji wynika, że Xbox Series X nie pozwala uruchomić gry bez połączenia z serwerami Microsoftu. I nie chodzi o gry, które trzeba wcześniej pobrać z internetu, ale o wydania fizyczne — m.in. Rise of the Tomb Raider czy Hitman 3. Żadna z nich nie chciała zadziałać bez dostępu do sieci. Auć. Pocieszeniem (marnym, ale jednak) pozostaje to, że nie tyczy się to wszystkich gier — jednak sam fakt, że stojący na czele Xboksa PRowiec opowiada szumnie o zachowaniu historii gier, a na jego sprzęcie można napotkać tytuły które nie zadziałają bez dostępu do sieci jest… po prostu słabe.