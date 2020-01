Kilka lat temu brzmiało to jak powiew przyszłości: możliwość kontynuowania konsolowej zabawy na przenośnym urządzeniu. Sony takie usługi zaproponowało już dawno, teraz Microsoft nadrabia zaległości i udostępnia streaming gier z Xboxa na telefonie i tablecie. Usługa wciąż jest w fazie testowej, ale nareszcie trafia także do polskich użytkowników!

Xbox Console Streaming: faza testowa usługi (nareszcie) dostępna i u nas!

Zapraszamy członków programu Xbox Insider do udziału w fazie testowej Xbox Console Streaming. Pomóżcie nam kształtować przyszłość Xbox Console Streaming. Przegraj Twoje gry zainstalowane na Xbox One na telefon z systemem Android lub tablet wykorzystując do tego sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Dzięki funkcji Xbox Console Streaming (faza testowa), możesz wybierać i grać w gry, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Aby móc skorzystać z Xbox Console Streaming trzeba spełnić szereg wymagań, z których najbardziej wymyślnym wydaje się konieczność zapisania do programu Xbox Insider. Ponadto niezbędny będzie tablet lub smartfon z Androidem (wersji 6.0 lub nowszej i Bluetooth w wersji 4.0+), aplikacja Xbox Game Streaming, kompatybilny z BT 4.0+ kontroler — no i wysokiej jakości połączenie z internetem (5 GHz Wi-Fi lub mobilne połączenie danych 10 Mbps pobieranie / 4,75 Mbps wysyłanie). Pamiętajcie że poza instalacją aplikacji w smartfonie, niezbędne jest też pobranie Xbox Insider Hub na konsoli. Więcej informacji oraz dokładne instrukcje znajdziecie na oficjalnej stronie projektu — a póki co, sam idę sprawdzić jak to działa w praktyce!