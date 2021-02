Ciemny motyw wyszukiwarki Google wkrótce także na komputerze

Ciemny motyw szturmem zdobywa serca użytkowników niezależnie od platformy i aplikacji. Dwa lata temu najważniejszymi nowościami w świecie mobilnym niewątpliwie było wprowadzanie „ciemnej strony mocy”. Ale na smartfonach i tabletach jeszcze nie koniec — przynajmniej dla Google. Wkrótce najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie miałaby się doczekać trybu ciemnego.

Ciemny motyw jest testowany w wyszukiwarce Google

Jak informuje 9to5Google, trwają właśnie testy ciemnego motywu w wyszukiwarce Google. Na tę chwilę są one ograniczone i nie trafiają jeszcze do wszystkich użytkowników. Redakcja wspomnianego serwisu trafiła na testy na jednym z urządzeń działającym pod Chrome OS. Po uruchomieniu wyszukiwarki w nowej karcie incognito, przeglądarka powitała ich informacją o dostępności nowej skórki. W ustawieniach zaś oferuje możliwość dostosowywania się do motywu komputera — jeżeli więc korzystacie z dynamicznie zmieniającej się oprawy systemu w zależności od pory dnia, będziecie mogli cieszyć się dostosowaniem kolorów także na komputerze.

Jak można podejrzeć na zrzutach ekranu udostępnionych przez 9to5Google, cała reszta pozostała bez zmian. Ani układ, ani dodatkowe ramki które mają ułatwiać dostęp do informacji nie zmieniły swojego miejsca. Jedyną różnicą jest ostylowanie całości — zamiast bieli w tle, mamy ciemne szarości, zaś czcionki zamienione zostały na jasnoszare.

Kiedy możemy spodziewać się udostępnienia nowego motywu wszystkim użytkownikom? Tego nie wiadomo — jaka powszechnie wiadomo, Google nigdy nie spieszy się z szybką implementacją swoich nowości, a nawet kiedy jest już pewne ostatecznego kształtu, wprowadza je do kolejnych kont falami. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać, prawdopodobnie jego udostępnienie jest tylko kwestią czasu.

Źródło