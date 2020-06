Tak naprawdę nie wiadomo z czego to wynika, czy kierowcy zaczęli częściej łamać przepisy czy pojawiło się więcej fotoradorów, choć nie zauważyłem aby było ich jakoś więcej niż w 2018 roku, niemniej przyjrzyjmy się wynikom tego raportu, być może odczytamy coś z niego.

W 2019 roku wystawiono dokładnie 717 tysięcy mandatów na podstawie naruszeń przepisów drogowych zarejestrowanych przez fotoradary. To o 66% więcej niż w 2018 roku, kiedy takich mandatów wystawiono 432 tysiące i okolice tej liczby powtarzały się przez 3 poprzednie lata.

Kolejne dane pokazują, że fotoradary zaczynają być skuteczniejsze w rejestrowaniu. Nie wiem czy tu upatrywać zwiększonej liczby mandatów, ale patrząc po skali liczby zarejestrowanych wykroczeń do liczby wystawionych mandatów rok wcześniej i w poprzednich latach, właśnie na to wychodzi. Nie zawsze wykroczenie kończy się mandatem, na przykład z uwagi na nieczytelne zdjęcia wykonane przez fotoradar czy brak pełnych danych na temat właściciela auta w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. I tak, w 2018 na 1 260 000 zarejestrowane wykroczenia przez fotoradary wystawiono zaledwie 432 tysiące mandatów, a w 2019 roku na 1 606 000 wykroczeń mandatów doczekało się 717 tysięcy.

Zobaczmy jeszcze dane odnoszące się do jednych z najczęstszych wykroczeń, które rejestrują fotoradary. W przypadku przekroczenia prędkości najwięcej mandatów wystawiono w Koziegłowach, w Siewierzu oraz Gliwicach, to wykroczenia zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary, natomiast w przypadku mobilnych urządzeń, służących do odcinkowych pomiarów prędkości – w Lublinie, Babigoszczy, w Gniazdowie oraz w Tomaszowie Mazowieckim.

Z kolei na przejeździe na czerwonym świetle najwięcej razy przyłapano kierowców w Jabłonnej, w Mrokowie i Pile.

Wracając jeszcze na koniec do piratów drogowych, największe przekroczenie prędkości zarejestrowano w miejscowości Kleczanów – 209 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość wynosiła 60 km/h, a więc przyłapany kierowca przekroczył ją aż o 149 km/h.

Źródło: Rankomat.pl