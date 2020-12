Wyręcz Mikołaja i zadbaj o najlepsze prezenty. W sklepie huawei.pl trwają świąteczne promocje!

Ale smartfony od lat pozostają sercem naszej elektroniki — do nich jednak regularnie dobieramy urządzenia które idealnie je uzupełniają, a czasem po prostu dodają im skrzydeł. Wielu z nas nie wyobraża już sobie spaceru bez słuchawek — czy to z ulubioną muzyką, podcastem czy rozmową telefoniczną. Tutaj również każdy znajdzie coś dla siebie: FreeBuds 3i (rekomendowana cena: 349 zł) to dobre wejście do świata słuchawek producenta. Słuchawki z wysokiej jakości dźwiękiem, aktywną redukcją szumu dzięki której niestraszne będą nam dźwięki z zewnątrz, a do tego wyprofilowane tak by wygodnie leżały w uszach wszystkich użytkowników. Słuchawki oferują wsparcie dla BT 5.0 i 3,5 godziny na jednym ładowaniu (a z naładowanym do pełna etui dodatkowych 14,5h). Bardziej wymagający mogą zaś zwrócić się ku FreeBuds Pro (rekomendowana cena: 799 zł). Nowy, flagowy, model słuchawek to nie tylko najlepsze ANC na rynku (redukcja nawet do 40 dB) działające z pomocą sztucznej inteligencji, ale także jeszcze wyższa jakość dźwięku i wygodniejsze rozmowy telefoniczne. Urządzenie dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych (srebrne, czarne, białe) — a bez ANC podziałają nawet do siedmiu godzin na jednym ładowaniu (z pełni naładowanym etui — aż 30!).

Obok bezprzewodowych słuchawek w niezbędniku wielu miłośników elektronicznych gadżetów znalazły się także elementy technologii ubieralnych — tzw. wearables. W tej kategorii Huawei także ma do zaoferowania produkty dla każdego. Huawei Watch Fit (rekomendowana cena: 399 zł) to propozycja dla wszystkich szukających łatwego sposobu na skuteczne powiadomienia i estetycznego kompana będącego „przedłużeniem” smartfona. Wyświetlacz AMOLED z trybem Always-On, solidny wybór tarcz, kilka wariantów kolorystycznych, śledzenie aż 96 rodzajów ćwiczeń i do 10 dni na jednym ładowaniu wystarczą lwiej części użytkowników. Ci bardziej zaangażowani mogą postawić na Huawei Watch GT 2 Pro (rekomendowana cena: 1099 zł). To solidna, pokryta szafirowym szkłem, konstrukcja przywodząca na myśl bardziej klasyczne produkty z tej kategorii, oferujący jeszcze bardziej rozbudowane tryby sportowe i nawet dwa tygodnie pracy bez sięgania po ładowarkę! Inteligentne zegarki to doskonała motywacja do dodatkowego ruchu, ale także urządzenia dzięki którym będziecie mogli pożegnać dźwięki i wibracje w smartfonach. Wszystkie powiadomienia odbierzecie dyskretnie na nadgarstku!