5 lat gwarancji na modele G1 i Z1

W Europie jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej sytuacji bo przepisy praktycznie wymuszają na producentach sprzętu udzielanie 2-letniej gwarancji na swój sprzęt. I nawet jeśli niektórzy, tak jak Apple, oferują tylko 1 rok to i tak sprzedawca jest odpowiedzialny za to co sprzedaje przez 2 lata. W USA czy w Wielkiej Brytanii jest nieco inaczej, tam gwarancja zazwyczaj trwa tylko 1 rok od daty sprzedaży. Dlatego tak wielką uwagę zachodniej prasy zwrócił fakt, że LG zamierza wydłużyć gwarancję na swoje topowe telewizory do 5 lat.

Na ten moment nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy 5-letni okres gwarancyjny będzie standardem na całym świecie, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Co więcej pokazuje to, że LG jest całkiem pewne swoich paneli OLED, wbrew obiegowym opiniom, że bardzo łatwo ulegają one wypaleniu. Osobiście korzystam z telewizora OLED od blisko roku i żadnych wypaleń nie mam, ale prawdą jest, że w pewnych sytuacjach wypalenia obrazu mogą się pojawić. Szczególnie gdy oglądamy programy informacyjne ze stałą grafiką przez kilka godzin dziennie.