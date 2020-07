Co prawda dotyczy to tylko certyfikowanych pomiarów, czyli spełniających określone wymagania i tylko jeśli chodzi o internet stacjonarny, ale i tak cieszy taka możliwość i ułatwienie w dochodzeniu swoich roszczeń przed operatorem.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług.

Pomiar certyfikowany składa się z dwóch cykli dobowych, każdy wykonywany w odstępie maksymalnie 6 dni. Cykl dobowy z kolei to 6 pomiarów dokonanych w godzinach 00:00 – 23:59 w ostępach minimum 30 minut. UKE opublikował wczoraj dane odnoszące się do wykorzystania przez klientów naszych operatorów tego narzędzia w okresie od grudnia 2019 roku do maja 2020 roku. Według tych danych w tym okresie wykonano 240 tys. pomiarów, a w tym 19 tys. certyfikowanych, można więc podejrzewać, że jak ktoś zadał sobie tyle trudu to jest to też liczba złożonych reklamacji w tym czasie.

Przechodząc już do samych wyników pomiarów, średnia prędkość pobieranych danych internetu stacjonarnego wyniosła 152,4 Mb/s przy danych wysyłanych i 59,6 Mb/s przy danych odbieranych, ping – 33,5 ms. W przypadku internetu mobilnego były to wartości odpowiednio – 20,2 Mb/s, 9,2 Mb/s i 65,8 ms. Najwięcej pomiarów dokonano na urządzeniach mobilnych z Androidem na pokładzie, a jeśli chodzi o pomiary certyfikowane, najwięcej zrobiono ich na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Jeśli chcecie zapoznać się z dokładnymi wynikami i średnimi prędkościami w Waszych województwie czy powiecie, UKE udostępnił również te dane. Wyniki pomiarów certyfikowanych i wyniki wszystkich pomiarów (pdf).

Ze wszystkich pomiarów, 60% dotyczyło pomiarów internetu stacjonarnego, a jeśli chodzi o pomiary z aplikacji mobilnych, których zresztą było najwięcej, przoduje pomiar dokonany podczas podłączenia do WiFi stacjonarnego – prawie połowa pomiarów, WiFi mobilnego – 27,3% oraz w zasięgu LTE – 21,9%.

Najszybszy internet stacjonarny w Polsce

Najszybszy internet stacjonarny ma INEA, co nie jest już zaskoczeniem od momentu udostępnienia łącz z 1 Gb/s i 10 Gb/s. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła u tego operatora ponad 533 Mb/s, podobna wartość wyszła przy danych wysyłanych, dzięki internetowi symetrycznemu, a ping 9,2 ms. Drugie miejsce zajęła łódzka Toya, a podium zamyka UPC. Na dalszych miejscach mamy Orange, Vectrę, Netię i Multimedia.

Najszybszy internet mobilny w Polsce

W przypadku internetu mobilnego wygrywa Orange, wręcz deklasując rywali jeśli chodzi o pomiary dokonywane w zasięgu sieci LTE, a tych przypomnijmy było 21,9%. Średnia prędkość pobieranych danych wyniosła u tego operatora 32,3 Mb/s, drugi T-Mobile osiągnął wynik 27 Mb/s, a trzecie Play – 26,1 Mb/s. Czwarte miejsce dla Plusa z wynikiem 22,5 Mb/s. Tak więc kolejność podobna jak przy comiesięcznych wynikach Speedtest czy Rfbenchmark, jednak z dużą rozbieżnością, jeśli chodzi o same prędkości.

Jeszcze w kwestii formalnej nadmienię, że w sieciach mobilnych dokonano łącznie 95 062 pomiarów, z czego 22 975 w zasięgu Orange, 20 609 – Play, 19 329 – Plus i 30 477 – T-Mobile.

Źródło: UKE.