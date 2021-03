Wyniki te naprawdę robią wrażenie, w samym tylko IV kwartale zeszłego roku wartość sprzedanych produktów na Allegro osiągnęła poziom 10,85 mld zł. Porównując to z analogicznym okresie 2019 r. był to wzrost aż o 57,5%.

Rzecz jasna miało to wpływ na analogiczny wzrost w odniesieniu do sprzedaży przez cały rok. W 2020 r. wartość sprzedanych produktów wyniosła 25,11 mld zł, co było wzrostem w porównaniu z 2019 r. na poziomie 54%.

Nie bez znaczenia był tu przyrost liczby klientów kupujących na tej platformie sprzedażowej. W ubiegłym roku Allegro zyskało aż 400 tys. nowych klientów, co przełożyło się na łączną liczbę 13 mln klientów, którzy w zeszłym roku wydali na zakup produktów średnio 2,7 tys. zł. Tu z kolei mówimy o wzroście w porównaniu z 2019 roku na poziomie 36%.

Francois Nuyts, prezes Allegro: