Zbiegło się to zresztą w czasie z zakończeniem wsparcia dla tego starszego modelu, który dostawał regularne aktualizacje przez prawie 3,5 roku, zaczynając z Androidem 6.0, a kończąc z wersją 9.0. Co więcej przez te 3,5 roku nie potrzebowałem nawet go resetować do ustawień fabrycznych, choć muszę przyznać, że w ostatnich miesiącach zaczęły mi doskwierać drobne przycięcia i opóźnienia w uruchamianiu aplikacji. Największym problemem, który zdecydował o zmianie była coraz słabsza bateria, która nie wytrzymywała już całego dnia. To i tak niezły wynik, a wymiana nie jest droga, ale wydaje mi się, że raz na 3-4 lata można telefon wymienić ;-).

Różnica w specyfikacji pomiędzy tymi modelami jest widoczna już na pierwszy rzut oka, choć tak po prawdzie te cyferki jeszcze niewiele mówią. 6 vs 8 GB RAM to nieznaczna różnica jak na blisko 4 lata, co tylko dobrze świadczy o OnePlusie. Dodatkowe aparaty to w moim przypadku rzadko używany dodatek, raczej nie mam wielu okazji do wykorzystania szerokiego kąta czy zoomu. Największa różnica na plus to ekran, dodatkowy cal przekątnej dostajemy praktycznie za darmo, bo wymiarowo oba smartfony wiele się nie różnią.