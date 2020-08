Ktoś daje się nabierać częściej niż klienci Apple? Okazuje się, że tak

Aplikacje mobilne, potęga e-commerce, rozwój usług internetowych to idealne pole dla wszelkiej maści oszustów i naciągaczy. Ich techniki robią się coraz bardziej wyrafinowane i często ciężko się połapać co jest prawdą, a co jedynie doskonale przygotowaną mistyfikacją, która ma na celu wyłudzenie od nas pieniędzy czy danych.

W zeszłym roku klienci Apple byli najczęściej wybierani, jeśli chodzi o cel akcji phishingowych czy wyłudzeń mailowych. Wszystko po to, aby dorwać się do ich konta Apple. Jednak fani iPhone’ów i MacBooków stracili pierwsze miejsce. Zgodnie z raportem firmy Check Point spadli oni aż na odległą siódmą lokatę.

Każda dominacja kiedyś się kończy

No dobra, ale to kto w takim razie odebrał super fanom Apple tytuł najczęściej naciąganych na świecie? Okazuje się, że są to ex aequo Google i Amazon. Klienci każdej z tych firm „odpowiadają” za 13% wszystkich prób phishingowych. Niestety jeśli chodzi Apple to strata do dwóch wspomnianych gigantów jest ogromna! Posiadacze sprzętów z nadgryzionym jabłkiem byli narażeni jedynie na ok. 2% tego typu ataków. Tyle przegrać zaledwie w kilka miesięcy! Jak oni mogli do tego dopuścić? Tosz to wstyd! Nie po to kupuje się tak drogie sprzęty, żeby złodzieje przestali się interesować!