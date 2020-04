Projekt pada do PS5 im się nie spodobał, woleliby żeby wyglądał… tak

Albo proste odwrócenie kolorów. @isaparrot

Mam jednak wrażenie, że gracze oczekiwali po prostu czarnego pad. Ale dzięki temu projektowi możemy zobaczyć, że w klasycznym wydaniu DualSense wygląda po prostu…zwyczajnie i nie robi takiego wrażenia jak dwukolorowa wersja. @PS5Console No chyba, że chcecie pomieszać oba pomysły tak, jak zrobił to @Kimpchuu:

A sam projekt DualSense z oficjalnego ogłoszeni PlayStation? Moim zdaniem w tej konfiguracji kolorystycznej wygląda rewelacyjnie. Wydaje się nowoczesny, „czysty” – wręcz sterylny i przypomina mi pancerze z niektórych filmów czy gier science-fiction. Cicho też liczę, że skoro Sony zdecydowało się pokazać DualSense w takim właśnie zestawieniu kolorystycznym, podstawowa wersja PlayStation 5 będzie wyglądać podobnie albo chociaż będzie opcją do wyboru już na starcie konsoli. Byłaby to miła odmiana od standardowych, czarnych pudełek, które stawiam pod telewizorem.

Moim zdaniem od wyglądu są jednak ważniejsze inne kwestie. Jak nowy pad będzie leżał w dłoniach i czy kontroler będzie wygodniejszy od DualShocka 4? Jak długo wytrzyma bateria, bo konieczność ciągłego ładowania DS4 to jeden z moich największych zarzutów do tej generacji PlayStation 4. No i jak z trwałością? Na te oraz inne pytania poznamy jednak odpowiedź dopiero gdy pierwsze modele konsoli i pada trafią do recenzentów, a później do graczy – i to tak naprawdę dopiero oni konkretnie przetestują sprzęt. I oby ich werdykt brzmiał „solidne, wygodne, warte polecenia”. Na im mniej chorób wieku dziecięcego będzie cierpieć PlayStation 5 tym lepiej dla nas wszystkich.