Pamiętacie, jak wyginane ekrany miały podbić rynek? I gdzie one teraz są?

Co tydzień jesteśmy zasypywani pomysłami egzotycznych producentów na swoje wyginane ekrany, głównie pod kątem tego, w którym miejscu i jak się wyginają. Były już ekrany zwijane, zawijane, rozsuwane, składane na trzy i do pełni szczęścia zabrakło jeszcze smartfona składane po skosie, ale i ten za chwile pewnie wypłynie w którymś patencie. I pomimo, że rysunki wyglądają ładnie, to rzeczywistość skrzypi głośniej niż zawiasy w Motoroli Razr i na rynku takich konstrukcji ani widu ani słychu.

Im dłużej składaków nie ma na rynku, tym gorzej dla nich

Wierzę, w elastyczne wyświetlacze, jako coś co ma szanse się upowszechnić. Ale tylko, jeżeli ludzie zauważą, że taka technologia jest im do czegoś przydatna. Niestety dla wizjonerów, równie prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym „składaki”, nawet jeżeli stanieją, zajmą nikły procent rynku, tak jak swego czasu zrobił to „innowacyjny” Chrome OS. Bo fizyki nie oszukasz i składaki mają swoje wady – po włożeniu do kieszeni są grubsze niż klasyczny smartfon, trzeba uważać na ich delikatny ekran i w ze względu na konieczność zastosowania bardziej złożonych rozwiązań technologicznych zawsze będą miały słabszy stosunek wartości do ceny niż ich „normalne” odpowiedniki. Poza tym, co już kiedyś wspominałem, jeżeli za ich produkcję zabiorą się firmy specjalizujące się w telefonach budżetowych, to możemy spodziewać się bardzo, ale to bardzo widowiskowych usterek.