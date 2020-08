Wydawcy powinni bojkotować stawki i politykę konsol czy Apple wystarczy? [dyskusja]

Czym konsole różnią się od ekosystemu Apple?

Od kilku dni zastanawiam się czym tak naprawdę ekosystem konsol różni się od tego, co oferuje Apple. Ich producenci (niezależnie czy mówimy o Nintendo, Sony czy Microsofcie) poświęcili czas i pieniądze na produkcje zarówno samego sprzętu, kontrolerów, jak i systemu. Zarówno PlayStation 4, Switch jak i Xbox są zamknięte — mają jeden sklep i muszą oddawać procent od transakcji. Dokładne stawki nie są znane (wiemy tylko że Microsoft Store to 30% i 15% dla subskrypcji nie związanych z grami), ale nieoficjalnie mówi się że zarówno w PlayStation Store jak i eShopie twórcy / wydawcy muszą liczyć się z… 30% prowizji, czyli dokładnie jak na iOS. Oczywiście nie jestem pierwszym który ma podobne refleksje, takie pytanie do Tima Sweeneya — prezesa Epic Games — już padło. I nawet na nie odpowiedział na Twitterze:

Consoles are unique in that the hardware is sold at or below the cost of manufacturing, and is subsidized by software sales, whereas iOS and Android are insanely profitable for Apple and Google from just hardware sales and ads. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 17, 2020

I jakoś tak… no nie do końca potrafię to usprawiedliwić i traktować jego odpowiedź z powagą. Owszem — powszechnie wiadomo że na początku życia konsol wielu producentów do nich dokłada (chociaż Nintendo od lat rozgrywa to tak, że zarabia od wejścia) — ale po jakimś czasie nie jest to już prawdą. Dlatego też to co napisał Sweeney jest dla mnie kuriozalne — by nie powiedzieć, że bez sensu. Zabrakło mi tylko argumentu, że konsole są dużo tańsze niż smartfony. Ale myślę że przy dłuższej dyskusji, pomiędzy wielokrotnym czepianiem się Apple (okazjonalnie — także i Google) udałoby się dojść do momentu, w którym takie i inne tłumaczenia też by doszły do zestawu.