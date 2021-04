Na co poszło najwięcej pieniędzy w App Store w 2020?

Nie jest jakimś niezwykle odkrywczym stwierdzeniem, że użytkownicy sprzętów Apple zostawiają w tamtejszym sklepie więcej gotówki niż osoby posiadające smartfon z Androidem. W końcu iPhone’y same z siebie wyceniane są dosyć wysoko, przez co naturalnie trafiają do zamożniejszych konsumentów, a ci mają (uśredniając) więcej gotówki na wydatki w sklepie z aplikacjami. Ile dokładnie i na co ją wydają? To pokazują statystyki. Według nich 2020 rok był rekordowy, ponieważ użytkownicy wydali w nim łącznie 64 mld dolarów na aplikacje. A jak to wygląda w przeliczeniu na pojedynczego użytkownika?

W 2020 przeciętny użytkownik iPhone’a w USA wydał średnio ponad 130 dolarów w App Store

Jak wynika z danych zebranych i dostarczonych przez firmę SensorTower, rok 2020 był rekordowy nie tylko jeżeli chodzi o przychody sklepu, ale też i o wydatki poszczególnych użytkowników. Zwiększyły się one kolejny rok z rzędu, a sytuacja na świecie sprawiła, że był to wzrost znacznie większy niż byśmy mogli się spodziewać patrząc po poprzednich latach. W 2020 bowiem przeciętny użytkownik iPhone’a w Stanach Zjednoczonych wydał w App Store 138 dolarów (ponad 540 zł).