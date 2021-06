Fakt jest jednak taki, że sklep Google nadrabia dystans, wydatki na platformie Android zwiększyły się w ostatnim roku o 30%, podczas gdy posiadacze urządzeń Apple wydali „tylko” o 22% więcej niż rok wcześniej. Wrażenie robi też liczba zainstalowanych aplikacji, tylko w pierwszej połowie 2021 roku było to 72,5 miliarda pobrań. Biorąc pod uwagę, że sklepy z aplikacjami zadebiutowały tak naprawdę dopiero w 2008 roku, to ich niezachwiany rozwój przez cały ten czas musi robić wrażenie. Czy jesteśmy już blisko szczytu? Wiele wskazuje na to, że jeszcze nam do niego daleko. Nawet jeśli smartfony stały się dla wielu z nas praktycznie centrum cyfrowego świata, to nadal potencjał do rozwoju jest ogromny, szczególnie w mniej zamożnych regionach.