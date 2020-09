Wygodniejsze rozmowy w Google Meet. Wyciszanie szumów nareszcie wszędzie dostępne!

Google Meet w ostatnich miesiącach wyrósł na bardzo poważnego gracza na rynku komunikatorów — i to nie tylko w ujęciu korporacyjnym. Użytkownicy z całego świata równie chętnie co na Zoomie zdzwaniają się na Meecie. Ale jak to z Google bywa — idealnie nie jest. Komunikator dostępny jest od dawna (a obok niego: kilka innych propozycji od Google, bo i dlaczego miałyby się nie kanibalizować, skoro mogą?), ale tak naprawdę rozkwitł w czasie pandemii. Google Meet zostało udostępnione za darmo — i wtedy zdobyło uwagę szerszej publiczności, przekraczając magiczną barierę 50 milionów aktywnych użytkowników. A skoro było już dla kogo — ekipa z Google zaczęła dopracowywać swój produkt — aplikacje stają się coraz wygodniejsze i trafiają tam co rusz to nowe funkcje.

W czerwcu, w pierwszej kolejności na komputery, trafiła opcja wyciszania szumów. Stukot klawiatury, psy, rozmowy w tle — Google Meet potrafiło sobie z nimi poradzić i całkiem efektywnie wyciszyć je dla naszych rozmówców. Teraz redukcja szumów w Google Meet trafia do aplikacji na Androida oraz iOS.

Aby ograniczyć zakłócenia rozmowy wideo, możesz odfiltrowywać szum w tle. W Meet usuwane są takie dźwięki w tle jak odgłosy pisania na klawiaturze, zamykania drzwi, czy hałas dobiegający z pobliskiego placu budowy.

Wyciszanie szumów nie ma wpływu na rejestrowanie dźwięku podczas udostępniania ekranu.

Meet odfiltrowuje dźwięki, które nie brzmią jak głosy. Głosy z telewizji i głosy osób mówiących jednocześnie nie są odfiltrowywane.

Jeśli dźwięki inne niż mowa (np. muzyka) są ważną częścią połączenia, wyłącz wyciszanie szumów.

Wyciszanie szumów jest domyślnie wyłączone — aby je aktywować podczas rozmowy (bądź wideorozmowy) należy wejść w ustawienia, a tam zaznaczyć opcję Wyciszanie szumów. Mała rzecz, a cieszy — jeśli nie nas, to na pewno naszych rozmówców :).