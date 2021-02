Wysyłasz filmy na WhatsApp? Ta nowość powinna cię ucieszyć

WhatsApp kilka tygodni temu był na językach całego świata — wszystko to za sprawą zmiany polityki prywatności (zobacz: WhatsApp będzie udostępniał dane WSZYSTKICH użytkowników Facebookowi). Nagle zaczęła się wielka migracja na nowe platformy — Signal i Telegram odnotowały ogromne wzrosty nowozarejestrowanych użytkowników. Sytuacja zrobiła się na tyle gorąca, że Facebook zmienił zdanie i… zaczął przekonywać, że dane użytkowników WhatsApp są bezpieczne, jednocześnie odraczając wprowadzenie zmian w Polityce Prywatności i Warunkach Świadczenia Usług. Mimo całego zawirowania i utraty użytkowników — komunikator stale się rozwija. Jego twórcy mają nadzieję, że sytuacja się unormuje i użytkownicy powrócą. Albo przynajmniej obecni będą mieć więcej powodów do pozostania.

Nie widzimy Twoich prywatnych wiadomości ani nie słyszymy Twoich rozmów – Facebook również nie ma takiej możliwości: Ani WhatsApp, ani Facebook nie mogą odczytać Twoich wiadomości lub odsłuchać Twoich połączeń ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na WhatsApp. Wszystko, co udostępniasz, zostaje między Wami. Dzieje się tak, ponieważ Twoje prywatne wiadomości są chronione pełnym szyfrowaniem. Nigdy nie zmniejszymy tej ochrony i wyraźnie oznaczamy każdy czat, aby zapewnić użytkowników o naszym zaangażowaniu. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach w WhatsApp, przechodząc tutaj.

Wyciszanie wideo w WhatsApp trafiło do wersji beta komunikatora

W najnowszej wersji WhatsApp Beta (2.21.3.13) pojawiła się funkcja Mute Videos. Dzięki niej wysyłając materiał wideo — podobnie jak ma to miejsce m.in. w Relacjach na Instagramie, jednym kliknięciem będziemy mogli wyciszyć wszystkie wszystkie dźwięki mu towarzyszące. To idealna w swojej prostocie opcja, dzięki której wysyłając wideo do rozmówcy (czy też do całej grupy rozmówców) które ma coś zaprezentować wizualnie, wygodnie odetniemy dźwięk. Wszystko to w menu Edycji na ekranie wysyłania filmu.

Drobiazg, ale prawdopodobnie ucieszy wielu użytkowników. Chociaż nie ma co ukrywać, że większość i tak wypatruje z niecierpliwością wsparcia dla obsługi wielu urządzeń jednocześnie.