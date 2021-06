Wyciekł Windows 11. Nie instalujcie go

Kilka dni temu pisałem na Antywebie o tym, że pewien youtuber ma już Windowsa 11 i porównuje jego wydajność z Windowsem 10. Wtedy trochę trudno było uwierzyć, że system faktycznie wyciekł a tym bardziej że w to, że jak mówił internetowy twórca, dostał system bezpośrednio od Microsoftu. Minął weekend, okazało się że Windows 11 faktycznie wyciekł, co więcej sam Microsoft prosi wręcz by Google wyciek z wyników wyszukiwania. Trochę śmieszne, trochę straszne. Czy warto go pobrać i zainstalować? Moim zdaniem nie, a opowiadam o tym więcej w poniższym materiale wideo.