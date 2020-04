Kliencie sklepu Cyfrowe.pl mniej więcej od wczorajszego wieczoru otrzymują maile z informacją o wycieku danych. Sklep nie jest pewny, czy wyciek dotyczy wszystkich klientów (trzeba założyć, że tak) i nie wie dokładnie jakie dane wyciekły. Na pewno przestępcy poznali wasze loginy i hasła, więc powinniście je jak najszybciej zmienić, szczególnie jeśli z tego loginu i hasła korzystacie również w innych serwisach/sklepach. Niestety Cyfrowe.pl nie jest pewne czy nie wyciekły również dane dotyczące zamówień, w tym adresy, numery telefonów oraz dane kontaktowe.

Z przykrością informujemy, iż w wyniku celowego działania osób trzecich nastąpił nieautoryzowany dostęp do danych dostępowych do sklepu części naszych Klientów. Chodzi o adres email (login) oraz hasło. Istnieje ryzyko, że dotyczy to wszystkich klientów i również pozostałych Twoich danych, jak imię, nazwisko, numer telefonu czy adres dostawy zamówienia. Nieuprawniony dostęp nie dotyczy informacji o kartach płatniczych, loginów do banków czy informacji podawanych we wnioskach ratalnych, gdyż Cyfrowe.pl nie gromadzi tych danych – są one gromadzone w bazach operatora płatności i banku.