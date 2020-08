Jedni będą zachwyceni, inni poczują się oszukani. „Wychowane przez wilki” Riddley’a Scotta – recenzja

Nowy serial sci-fi „Wychowane przez wilki” od Riddley’a Scotta

HBO z przytupem rozpoczyna działalność serwisu HBO Max. Trudno nie zauważyć zapowiadanych i debiutujących produkcji, skoro wśród nich jest alternatywna wersja filmu „Liga sprawiedliwości”, za którą ponownie odpowiada Zack Snyder, a także serial pełniący rolę prequela do nadchodzącego filmu „The Batman” (zobaczcie genialny zwiastun!). Lista nowości obejmuje jeszcze kilka innych tytułów, a najbliższym z nich jest „Wychowane przez wilki” („Raised by wolves”), czyli serial sci-fi wyprodukowany przez Riddley’a Scotta. Legenda kina stanęła za kamerą przy dwóch pierwszych odcinkach, a po seansie trzech, które otrzymali dziennikarze do przedpremierowej recenzji, mogę śmiało napisać, że lepiej byłoby, gdyby reżyser odpowiadał za cały sezon, nie tylko wstęp. Choć i w takich okolicznościach serial nie każdemu przypadnie do gustu.

Ludzie wychowywani przez androidy vs. religia