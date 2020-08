Ostatnie tego typu zestawienie przygotowywałem ponad dwa lata temu, przyszła więc pora na jego odświeżenie. Jeśli jednak wolicie czytać, na bieżąco listę uzupełnia Albert w swoim zestawieniu najlepszych smartfonów do 1000 złotych. Wybierając urządzenia do swojej listy top 5 najlepszych smartfonów do 1000 złotych starałem się znaleźć smartfony, które sam polecam. Nie wierzcie bowiem w tezy, że za takie pieniądze nie można kupić udanego telefonu, który zaspokoi Wasze potrzeby. Producenci już dawno zrozumieli, że nie każdy potrzebuje najnowszych ekranów i najlepszych aparatów, których i tak nigdy nie wykorzysta. Za 1k można moim zdaniem kupić naprawdę udane, dobrze wykonane urządzenia, które wielu osobom w zupełności wystarczą. Jakie? Zapraszam do obejrzenia mojej listy.

