Comarch na potrzeby nowej odsłony tego serwisu stworzył osobną spółkę, która będzie odpowiedzialna za jego udostępnienie i późniejszą promocję w mediach. Co ważne, skoro chcą konkurować z Allegro – na nowej platformie sprzedażowej Wszystko.pl nie będą pobierane prowizje od sprzedaży oraz Comarch nie będzie prowadził konkurencyjnej działalności dla sprzedawców na swojej platformie.

Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor Sektora ERP:

Dlatego ruszamy z nową odsłoną platformy sprzedażowej Wszystko.pl, która dla małych, średnich i dużych firm będzie nowoczesną platformą e-commerce do prowadzenia działalności handlowej w internecie. Obecność na Wszystko.pl da im szereg korzyści; brak kosztów związanych ze sprzedażą towarów lub usług, co docelowo pozwala oferować produkty w bardziej konkurencyjnych cenach, dostęp do bazy milionów klientów online a także wsparcie techniczne oraz marketingowe ze strony Comarch. Dodatkowo firma nie zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec sprzedających, co jest coraz częstszą praktyką dużych marketplace’ów.