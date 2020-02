Cyfrowe wspomnienia nie muszą być gorsze od zakurzonych albumów

Lubię wspominać. Nie żebym miała już za sobą liczne dziesięciolecia niezwykłych chwil, ale kumuluje się to we mnie od jakiegoś czasu i tak już pewnie zostanie. Nie jestem typem chomika, nie przepadam za gromadzeniem w mieszkaniu miliona niepotrzebnych rzeczy, bo mogą się kiedyś przydać. Zawsze jednak cieszy mnie zachowanie jakiejś pamiątki. Może to być popielniczka po dziadku, ulubiony fotel wujka, figurka z wycieczki sprzed lat czy najładniejsze kolczyki po babci. To mimo wszystko dość nietypowe drobiazgi. Myśląc o pamiątkach najpierw przychodzą mi do głowy zdjęcia, filmy czy książki. W rodzinnym domu mam całą szafę wypełnioną albumami. Swego czasu obok walało się mnóstwo kaset VHS z nagraniami starszymi nawet ode mnie. Jakiś czas temu zgraliśmy je jednak na płyty DVD. Pamiątka została, mamy sprzęt do otworzenia ich i zwolniło się trochę miejsca. Ostatnio zastanawiałam się, jakie drobiazgi zostawi po sobie moje pokolenie.

Te telefony wspominam najlepiej. Sony Ericsson seria K była świetna

Całkiem inaczej podchodzimy do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Gdy byłam dzieckiem, mieliśmy aparat na film. Nie można było szastać fotkami na prawo i lewo, bo liczba klatek była ograniczona, a wywołanie ich coś kosztowało. Podobnie było z kamerą. Mieliśmy całkiem spory i stary sprzęt, którego nie można było zabrać ze sobą dosłownie wszędzie, więc nagrane nią wydarzenia należą do wyjątkowych. Zaczęłam dorastać, pojawiły się cyfrowe sprzęty, a teraz normalką jest chowanie w kieszeni telefonu, który zapewni nam gromadzenie wspomnień w ilościach hurtowych. Przez to tego typu pamiątki straciły trochę na znaczeniu. Zrobienie sobie zdjęcia czy nagranie filmu nie jest już niczym wyjątkowym, mogę zrobić ich w ciągu dnia kilkaset i szybko o nich zapomnieć. Usuwanie nielubianych fotek z telefonu czy komputera jest dużo prostsze niż dramatyczne podarcie czy wyrzucenie wywołanego dzieła od fotografa. Wielu z nas robi zdjęcia tak po prostu, nie przykładając do tego wielkiej wagi.

Nie bądźmy tylko pływem martwych gwiazd!