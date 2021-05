Współpraca w Dokumentach Google znacznie łatwiejsza. Jest też integracja z Adobe CC

Jestem użytkownikiem pakietu Office od lat i w takim typowym biurowym zastosowaniu aplikacje Microsoftu nie mają sobie równych. To w PowerPoincie najszybciej i najwygodniej przygotuję prezentację, to w Wordzie bez żadnych problemów sformatuję ważne pismo i przygotuję do druku. Ale Dokumenty Google stały się nie lada rywalem dla produktu Microsoftu, głównie dlatego, że są darmowe. Na przestrzeni lat stały się też znacznie bardziej zaawansowanym narzędziem, dlatego w wielu scenariuszach można po nie sięgnąć zamiast klasycznych aplikacji Microsoftu.

Jest też obszar, w którym Dokumenty Google nie mają sobie równych, a mowa tu oczywiście o współpracy online, która od początku działała jak należy, a obecnie to złoty standard takiej funkcjonalności. To wcale jednak nie oznacza, że Google nie może uczynić tej funkcji lepszą. Ostatnia aktualizacja Dokumentów Google sprawiła, że o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze stało się sprawdzenie historii zmian konkretnych fragmentów dokumentu – w rozwijanym menu pod prawym przyciskiem myszy ukryto pełną listę autorów. Stąd można też przejść do pełnej historii wersji dokumentu.

To jednak nie wszystko, co przygotowało Google, bo we współpracy z Adobe opracowano wygodną metodę na korzystanie z materiałów stworzonych w aplikacjach pakietu Adobe CC w Dokumentach Google. Po połączeniu kont możliwe jest szybkie wstawianie plików multimedialnych w dokumentach w oknie edycji bez otwierania innych aplikacji. Dane muszą być wcześniej zsynchronizowane z chmurą Adobe, ale system działa także w drugą stronę, bo wysłane na Gmaila załączniki mogą być automatycznie dodawane do Creative Cloud. Niestety, jest to nowinka dostępna tylko dla użytkowników płatnego Google Workspace.

