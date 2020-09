Dodatkowo Wavemaker podzielił badanych na tych popierających aktywizm marek i tych, którzy odnoszą się do tego sceptycznie i zapytał ich, co dokładnie o tym sądzą. Po stronie popierających padły stwierdzenia, iż firmy powinny być odpowiedzialne za to w jakim świecie żyjemy, podobny odsetek lubi kiedy firmy, których produkty kupują wspierają ważne dla nich tematy oraz, że mają na to środki, by wspierać różne pozytywne działania.

Druga część barykady uważa, że firmy powinny skupić się na produktach, które sprzedają, a nie angażować się w sprawy społeczno-polityczne, co odbierane jest jako działanie dla zysku, a nie z uwagi na to, że w to akurat wierzą. Twierdzą przy tym, że tymi sprawami powinny zajmować się rządy, a nie firmy.