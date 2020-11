Wsparcie eGPU dla Maców z procesorami Apple Silicon? Nie liczyłbym na AMD…

Niektórzy wciąż mają nadzieję

Jak wiadomo, eGPU w ostatnim czasie zyskały sporą popularność, także w świecie użytkowników Maców. Firma Blackmagic, producent oprogramowania do montażu video DaVinci Resolve oferowała nawet stworzone we współpracy z Apple specjalne wersje zintegrowane kart AMD, zapewniające wysoki komfort pracy ze względu na bezgłośną pracę. Do tego trzeba jasno powiedzieć, przyrost mocy po ich użyciu był po prostu drastyczny.

Nadzieje użytkownikom tego typu rozwiązań dało spostrzeżenie dokonane przez dziennikarzy AppleInsider. Po podłączeniu wspomnianego eGPU Blackmagica okazało się, że system widzi i rozpoznaje zarówno urządzenie, jak i chipset karty graficznej. Mówiąc krótko, wszystko hula oprócz tego, że karta nic nie liczy ponieważ nie ma do niej sterowników, które potrafiłyby GPU wykorzystać :)

To nie jest droga Apple

Dziennikarze AppleInsider wyciągnęli stąd wnioski, że być może brak tego wsparcia jest tymczasowy, fundamenty pod działalność eGPU są w systemie i całość przyszłości ruszy. Moim zdaniem to, że coś w stylu eGPU do laptopów Apple się pojawi, jest bardzo prawdopodobne. Tyle że raczej nie będzie to w połączeniu z układami AMD Radeon, tylko czymś autorskim Apple. Nie po to koncern z Cupertino przeprowadza tę rewolucję, żeby znów uzależniać się od działów R&D zewnętrznej firmy i ciągnąć wsparcie niepotrzebnych im do niczego sterowników.

Jeśli w przyszłości pojawią się eGPU dedykowane nowym komputerom Apple, najprawdopodobniej będą to urządzenia z rdzeniami graficznymi znanymi z procesorów M. Być może będzie to nawet coś więcej niż eGPU, nie wykluczałbym, że pojawi się coś w stylu zewnętrznego Afterburnera, który będzie potrafił akcelerować znacznie więcej procesów niż wcześniej robiły to klasyczne zewnętrzne karty.

Jest na co czekać

Patrząc też na testy układów graficznych Apple, nie wydaje się, żeby było czego żałować. Poniżej załączam tabelkę pokazującą porównanie MBP Intel z eGPU Radeon RX 5700 XT z MBP M1 przeprowadzone przez znaną i cenioną stronę barefeats.com. Zestaw z eGPU, z jedną z najmocniejszych kart AMD stosowanych w Macach wygrywa, ale różnice nie są tak duże, jak można by się spodziewać w przypadku pojedynku z niskonapięciowym układem zintegrowanym. To świadczy jaki potencjał drzemie w rdzeniach graficznych stworzonych przez Apple.

To wszystko oznacza jedno, Apple jest w stanie już w tym momencie skalować swoje rozwiązania w taki sposób, że AMD nie jest im do niczego potrzebne. Dlatego byłbym bardzo zaskoczony, a wręcz zszokowany, gdyby wsparcie dla Radeonów jednak do Maców z Apple Silicon zawitało.

