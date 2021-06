Na jaką wpadkę mogą pozwolić sobie banki, zanim klienci powiedzą „dość”?

Bank to instytucja, której działanie opiera się w ogromnym stopniu na zaufaniu. I o ile same banki mają szereg mechanizmów by sprawdzić, czy faktycznie można danemu klientowi zaufać w przypadku chociażby kredytu, o tyle klienci najczęściej muszą zaufać danemu bankowi bazując na opinii swojej czy znajomych. W dzisiejszych czasach, kiedy za przepływ pieniądza odpowiadają w całości systemy elektroniczne nie ma bowiem sposobu na przewidzenie, czy i kiedy dany system zaliczy wpadkę, która odbije się na klientach. Problem polega na tym, że gdy w grę wchodzą oszczędności (nieraz i zbierane przez całe życie) to bankom wpadki po prostu nie powinny się zdarzać, albo przynajmniej – powinny istnieć systemy zabezpieczające które kontrolują, by błąd nie odbił się na klientach. Tymczasem jak świat długi i szeroki słychać o sytuacjach, że system tego czy innego banku koncertowo się wysypał, zostawiając klientów bez pieniędzy i pewności, czy odzyskają to, co ich.

Ostatni taki przykład to, oczywiście, Santander

W niedzielę dużo polskich konsumentów Santandera mocno się zdziwiło. Okazało się bowiem, że system bankowy, ni z tego ni z owego, przestał respektować… przecinki. Oznacza to, że jeżeli chcieli komuś wysłać 30,90 zł, wysyłali równe 3090 zł. Co gorsza, to samo działo się w przypadku przelewów w innych walutach. Można sobie więc tylko wyobrazić, osobę, która będąc na urlopie nagle wyzerowała sobie konto, ponieważ chciała za coś zapłacić w euro.

Dzień dobry, wiemy o problemie i pracujemy już nad jego rozwiązaniem. Środki niebawem wrócą na Twoje konto. Przepraszamy za powstałe niedogodności. — Santander Bank Polska (@SantanderBankPL) June 20, 2021

Na szczęście problem został już „rozwiązany”, co oznacza, że można bezpiecznie wysyłać przelewy z miejscami po przecinku, a stracone środki wróciły na konta klientów. Zapytaliśmy rzecznika Santandera o przyczyny awarii oraz to, jakie środki podejmie bank, by taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Odpowiedź zamieścimy gdy tylko ją otrzymamy. W tym miejscu pojawia się jednak jeden zasadniczy problem.

Co z zaufaniem do takiego banku?

Wpadka Santandera nie jest oczywiście pierwszą tego typu sprawą. Żeby przytoczyć tylko kilka – w przypadku mBanku klienci mieli wgląd w cudze rachunki, wcześniej ten sam bank podwójnie księgował płatności kartą. ING mylnie poprosił wielu klientów o zwrot błędnie zaksięgowanej kwoty, a losowe odcinanie klientów od swoich rachunków to już bankowa codzienność. I to właśnie chyba jest najlepszy pokaz dysproporcji sił w relacji klient – bank, ponieważ w sytuacji, w której przez pomyłkę banku zostaną oni bez środków bądź wręcz odcięci od swojego konta, to w najlepszym razie mogą liczyć na przywrócenie stanu poprzedniego. Nikt z banku nie zapewni ich co do tego, że podobnych usterek nie będzie, albo, że za chwilę nie pojawi się coś gorszego.