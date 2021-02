Telewizja internetowa z WP Pilot już dostępna na telewizorach LG

WP Pilot to usługa z telewizją online (przez Internet), którą niegdyś mogliście kojarzyć jako Videostar. Dziś niewiele łączy ją z tamtą platformą, gdyż WP silnie zintegrowało usługę z własnymi produktami – na przykład Programem TV – i zainwestowało w jej rozwój techniczny. Od pewnego czasu WP Pilot pozostaje niezmienione, a w ofercie pojawiają się nowe kanały TV, które można oglądać na wspieranych platformach. Niemałym echem odbiła się sprawa związana z obecnością kanałów TVP. W chwili obecnej lista obejmuje je (TVP1, TVP2, TVP Warszawa). Do usługi można się zalogować z użyciem konta WP Pilot, WP Poczta, przez Facebooka oraz z użyciem konta Apple na urządzeniach tej firmy.

Do tej pory usługa WP Pilot zarezerwowana była dla komputerów, urządzeń mobilnych z Androidem i iOS/iPadOS i na telewizorach z Android TV (Philips, Sony, Google Nexus Player, Samsung z systemem Android TV, wszystkie pozostałe urządzenia z systemem Android TV) czy Smart TV w telewizorach Samsung (Samsung z systemem Smart TV w wersji 3.0 lub 4.0). Dziś to się zmienia. Z dostępu do katalogu kanałów skorzystają teraz posiadacze telewizorów LG z systemem WebOS.

WP Pilot na telewizorach LG z WebOS. Łatwy dostęp do telewizji internetowej

Nowa aplikacja umożliwia wygodny widok główny z podglądem aktualnie trwających programów telewizyjnych dla wszystkich kanałów, które zawiera dany pakiet. Na każdym z kanałów będzie również dostępny opis ramówki na dany dzień. Jeśli chcesz, możesz wykupić dostęp do dodatkowych kanałów znajdujących się w pakietach płatnych i mieć dostęp do ponad 90 kanałów telewizyjnych, gdziekolwiek jesteś.

Podstawowy pakiet dający dostęp do 33 kanałów jest bezpłatny, choć z ograniczeniami. Zalogowani użytkownicy z darmowym kontem muszą liczyć się z pewnymi problemami. To dodatkowe reklamy przed włączeniem każdego kanału i przy każdej jego zmianie, brak trybu pełnoekranowego, limit czasu oglądania, ograniczanie w liczbie przełączeń kanałów i niższa jakość obrazu. WP Pilot oferuje dodatkowe pakiety odblokowujące inne kanały i eliminujące utrudnienia.

W zależności od wybranego wariantu zapłacicie od 9,99 zł, do 45,99 zł miesięcznie. Największy pakiet Rozszerzony MAXI umożliwia oglądanie 107 kanałów, w tym TVN24 i TVN24 BiŚ. Pełną rozpiskę dostępnych programów i abonamentów znajdziesz na stronach WP Pilot. W ofercie WP Pilot znajduje się również 10 najpopularniejszych stacji radiowych z OPEN FM. Zgodnie z badaniem Mediapanel w grudniu 2021 roku z usługi korzystało 2,4 mln Polaków.