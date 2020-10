Wojna o rekrutację US Army na Twitchu i Discordzie

Nowe czasy zmuszają wszystkich do szukania nowych dróg docierania do klientów, podwykonawców czy potencjalnych pracowników. Nie inaczej jest z wojskiem i dość dobrze rozumie to amerykańska armia, choć trzeba przyznać, że nie wszystkie jej pomysły są trafione. Warto przypomnieć tu, wypuszczoną pierwszy raz ponad 10 lat temu serię America's Army, której zadaniem była pomoc w rekrutacji chętnych do wojska. Dziś, do tego samego zadania wojsko próbuje wykorzystać Twitcha. Jak na razie nie można jednak powiedzieć, żeby wygrywało tę batalię.