Dla osób, które nie czytały mojego wpisu z konfiguracją Pi-hole na Raspberry Pi od początku do końca, zapraszam do mojego wpisu – Pi-hole, czyli jak zabezpieczyć swoją domową sieć przed phishingiem. Tutaj przytoczę tylko fragment, który odnosi się do samego routera WiFi, w którym musimy wpisać adres naszego serwera DNS, by wszystkie urządzenia w domu mogły korzystać z Pi-hole.

Na koniec pozostaje już tylko zabezpieczenie naszych domowników i innych urządzeń w sieci. Adres naszego serwera DNS możemy wpisać bezpośrednio w panelu administracyjnym naszego routera. Nie mogłem znaleźć takowej opcji u siebie, więc uruchomiłem serwer DHCP w panelu Pi-Hole. Należy jednak przy tym pamiętać, aby uprzednio wyłączyć go w routerze.