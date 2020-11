Włącz VPN i oglądaj więcej seriali i filmów, niż kiedykolwiek wcześniej

Gdy CyberGhost VPN będzie aktywny, od razu zauważycie, że otworem stoją przed Wami usługi, serwisy i strony, które wcześniej nie działały. Można wtedy liczyć na przykład na serwisy informacyjne, oficjalne strony stacji telewizyjnych czy lokalnych gazet, jeżeli ciekawią Was wydarzenia z innych krajów. Część z nich nie działa ze względu na brak przygotowania witryny pod kątem regulacji RODO w Unii Europejskiej i dopóki ich autorzy tego nie zrobią, to witryny pozostaną niedostępne bez VPN-a. Można tam znaleźć sporo interesujących treści, które staną się w jednej chwili dostępne i w zasięgu kilku klików. Nie bez znaczenia jest też scenariusz, w którym będąc za granicą sięgniemy po polskie usługi, które nie działają w innych krajach. Mając aktywny abonament na pewno chcielibyśmy mieć do nich dostęp w każdym miejscu na Ziemi.

Na odrębny akapit zasługuje cała plejada usług z treściami wideo, wśród których nie brakuje darmowych ofert. Są to oficjalne strony kanałów TV, a także dedykowane im serwisy VOD. Na stronach CNN, NBC, ABC czy FOX znajdziecie mnóstwo materiałów, seriali i dokumentów, a przecież osobną kategorią są platformy VOD, które działają w innych regionach. Listę otworzą niedostępne w Polsce Disney+ oraz HBO Max pełne znakomitych filmów i seriali, które znamy oraz zupełnie nowych tytułów, które nie są udostępniane w żadnych innych usługach (jeśli docierają do Polski, to ze sporym opóźnieniem). Rekordy popularności bije teraz serial “The Mandalorian”, którego 2. sezon zadebiutował właśnie Disney+, a poza tym usługa to prawdziwa mekka dla fanów Gwiezdnych Wojen, filmów i seriali z uniwersum Marvela, a także Pixara oraz (naturalnie) Disney’a. Klasyki i nowości jest tam co niemiara. HBO Max natomiast to nowa jakość usługi od HBO, gdzie treści oferowane są w Full HD i z dźwiękiem przestrzennym, dlatego produkcje tej stacji – niezniszczalna “Rodzina Soprano”, “Prawo ulicy” czy “Gra o tron” – można zobaczy w świetnej oprawie wizualnej i dźwiękowej. Niedawno uruchomiona platforma Peacock od NBC to natomiast kopalnia popularnych produkcji, a także oryginalnych seriali, z których część nie dotarła do Polski. Warto też dodać, że w USA znajdziemy około 2 tysiące więcej seriali i filmów, więc dzięki VPN możemy uzyskać do nich dostęp.