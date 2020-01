Zamówienie dwóch pełnych sezonów „House of Cards” to jedna z taktyk, której nie stosował wtedy prawie nigdy. Co więcej, Netflix pozwalał swoim serialom powoli dojrzewać i gromadzić widownię na przestrzeni 3-4 sezonów. Tak działo się w przypadku BoJacka Horsemana, który w chwili debiutu nie zebrał samych pozytywny recenzji, ale jego twórcy obiecywali Netfliksowi rozwój historii w kolejnych seriach. Teraz, BoJack Horseman to jeden z najbardziej jasnych i rozpoznawalnych tytułów serwisu, a w ten piątek doczeka się premiery finałowego, 8. sezonu. Tylko „Orange is the New Black” dorównuje mu pod względem liczby sezonów.

Żaden inny oryginalny serial Netfliksa nie trwa tak długo, co oczywiście wynika przede wszystkim z tego, że te debiutowały najwcześniej, ale nie da się nie zauważyć tendencji firmy w kasowaniu seriali. Anulowanie „The Sense8″, The Get Down”, „Marco Polo”, „Gypsy”, „The OA”, „Good Cop”, „Girlboss” i wielu innych najczęściej wynikało z mało satysfakcjonujących… wyników w oglądalności. Część z tych powyżej, ale i niektóre z niewymienionych przeze mnie seriali, otrzymywało (w miarę) pozytywne recenzje, a mimo to Netflix nie przedłużył ich o kolejne sezony. Jakiś czas temu stało się jasne, że serwis nie zamierza już kręcić seriali dla grupki fanów – i to za tymi czasami będę tęsknić najbardziej.

Netflix konkuruje… ze wszystkimi w branży